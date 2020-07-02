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Российское ЖКХ поставят на цифру

Федерация
Сегодня, 11:56

В России систему ЖКХ переведут в цифру. Минстрой планирует создать общую электронную базу документов на жилые дома. Соответствующие новведения прописаны в проекте постановления правительства о новые правилах для управляющих компаний.

Техдокументация на строительство и реконструкцию многоквартирного дома, ключи от общих помещений и электронные коды доступа к оборудованию теперь будут передаваться не только на бумаге, но и в электронном формате. Более того, все оцифрованные документы будут размещаться в ГИС ЖКХ с возможностью обновления, пишут “Известия”.

Отмечается, что цифровизация ЖКХ сделает сферу более прозрачной, менее коррумпированной и принесет пользу гражданам, бизнесу и государству. Не исключено, что в скором времени появится стандарт на оказание цифровых услуг управляющими компаниями жильцам домов. Предполагается, что в стандарт будут включены услуги по приему и регистрации заявок на проведение работ ЖКХ, сообщения о неисправности, консультации, проведение общих онлайн-собраний.

 

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