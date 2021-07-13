С 1 сентября кураторы групп в техникумах и колледжах будут получать доплаты

С первого сентября 2021 года кураторы учебных групп в государственных и муниципальных колледжах и техникумах будут ежемесячно получать доплаты по аналогии с выплатами классным руководителям в школах.

Напомним, с первого сентября 2020 года педагоги в школах получают федеральную доплату за классное руководства в размере пяти тысяч рублей ежемесячно.

В ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года президент Владимир Путин поручил установить такие же выплаты и для кураторов колледжей и техникумов.

С первого сентября 2021 года кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут получать ежемесячную надбавку к зарплате. Ее размер также будет равен Соответствующее постановление размещено на сайте Правительства РФ.

«Сегодня мы большое внимание уделяем подготовке кадров со средним профессиональным образованием. Они востребованы во всех сферах экономики. Создаём для них современные учебные места, чтобы была возможность получать практические навыки. Кураторы передают студентам свои знания и занимаются воспитательной работой. Это не только серьёзная ответственность, но и дополнительная нагрузка. Важно поддержать таких людей», - подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 12 июля.

На выплаты планируется выделять по 9,6 миллиарда рублей в год из федерального бюджета.

Как уже сообщало агентство, с инициативой введения федеральных доплат выступил Владимир Путин в ходе оглашения Послания в 2020 году. За классное руководство в Челябинской области получают доплату более 17,5 тысячи педагогов. С первое сентября по 31 декабря 2021 года из федерального бюджета учителям было выплачено более 561,5 миллиона рублей. В 2021 году на осуществление таких выплат запланировано направить один миллиард 699 миллионов рублей.