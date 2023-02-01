С первого февраля проиндексирован размер маткапитала

С первого февраля 2023 года материнский капитал проиндексирован на 11,9% – в соответствии с определенным Росстатом уровнем инфляции за прошлый год, сообщает Социальный фонд России.

Повышение коснется и семей, которые получили право на маткапитал до этой даты и пока не использовали всю сумму господдержки.

Если с 2020 года и до настоящего времени в семье родился единственный ребенок, то сумма материнского капитала составит 586 тысяч 946,72 рубля (прибавка 62 тысячи 418,82 рубля). При рождении второго ребенка семья получает дополнительно 188 тысяч 682 рубля (размер этой выплаты увеличен на 20 тысяч 65,33 рубля).

Полная сумма материнского капитала составляет 775 тысяч 628 рублей.

Если в семье второй или последующий ребенок родился с 2007 по 2020 годы, то размер маткапитала для нее составляет 586 тысяч 946,72 рубля.

Если первый ребенок родился до 2020 года, а второй после 2020 года, то семье выплачивают сразу полную сумму - 775 тысяч 628 рублей.

Напомним, по поручению президента, начиная с 2022 года размер материнского капитала индексируется ежегодно с первого февраля исходя из фактического уровня инфляции за предыдущий год. С первого февраля 2022 года маткапитал проиндексировали на 8,4% соответственно уровню инфляции.

В проекте бюджета Социального фонда на 2023 год запланирован общий объем средств на предоставление маткапитала в сумме 550,7 миллиарда рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ

Программа материнского (семейного) капитала реализуется в России с первого января 2007 года и является сегодня частью национального проекта «Демография». Изначально маткапитал получала семья при рождении второго ребенка..

С первого января 2020 года маткапиталом могут воспользоваться семьи, в которых родился только первый ребенок.

С 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке, по факту рождения ребенка. Начиная с 2023 года полномочия по выдаче маткапитала перешли от Пенсионного фонда единому Социальному фонду России.

Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий (в том числе ипотеку), оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери, ежемесячную выплату.

С первого января 2023 года размер регионального материнского (семейного) капитала в Челябинской области увеличен на 14% - до 123 тысяч 302 рублей (в 2022 году был равен 108 тысяч 160 рублей. Кроме того, в 2022 году были расширены возможности его использования. Напомним, региональный материнский капитал могут получить южноуральские семьи после рождения третьего или последующего ребенка, если их среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума.