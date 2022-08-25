В Челябинской области расширили возможности использования областного маткапитала

В Челябинской области расширены возможности использования средств регионального материнского (семейного) капитала. Кроме того, одобрена индексация размера маткапитала в большем размере, чем изначально планировалось.

Соответствующий законопроект, подготовленный по инициативе губернатора Алексея Текслера, был рассмотрен депутатами Законодательного собрания области на состоявшемся 25 августа заседании.

Законопроектом вносятся изменения в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области» в части расширения возможности направления средств областного материнского (семейного) капитала.

«Мы приняли ряд важных законопроектов, которые направили на социальную поддержку жителей области, - отметил председатель комитета Законодательного собрания области по социальной политике Сергей Буяков. – Так, с первого января 2023 года увеличивается размер регионального материнского капитала. И теперь часть маткапитала можно будет направить на отдых и оздоровление детей».

Теперь за счет маткапитала можно будет компенсировать до десяти процентов стоимости путевки, приобретенной родителями самостоятельно для отдыха и оздоровления их детей в санаториях и лагерях.

Также законопроектом предлагается с первого января 2023 года увеличить размер областного материнского (семейного) капитала на 14 %.

В настоящее время размер маткапитала равен 108 тысяч 160 рублей. После индексации он составит 123 тысячи 302 рубля (изначально законом предполагалась ежегодная индексация на 4%).

Кроме того, по словам депутата, сегодня был изменен критерий нуждаемости. В настоящий момент областной материнский капитал предоставляется при рождении третьего и последующих детей тем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума в регионе. Теперь маткапитал смогут получить и семьи, у которых доход не больше двух прожиточных минимумов на человека (с первого июня 2022 года – 28 тысяч 506 рублей). Это позволит расширить круг семей с детьми, получающих поддержку. «Особенно важно, что под эту категорию попадают и работники бюджетной сферы», - подчеркнул Сергей Буяков.

ДЛЯ СПРАВКИ

Закон о региональном материнском капитале был принят в 2012 году, в последние несколько лет в него были внесены серьезные изменения, увеличен размер капитала и направления его использования.

Теперь средства маткапитала можно направить на:

- получение образования ребенком (детьми);

- погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения;

- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

- оплату медицинских услуг, оказываемых родителям и детям;

- строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения специализированных организаций, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства;

- подключение жилых помещений к газовым сетям, к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин для целей водоснабжения на земельном участке, на котором расположено домовладение;

- приобретение садовых или огородных земельных участков, а также садовых домов;

- ремонт электропроводки, электрического оборудования, необходимого для эксплуатации электропроводки, и (или) системы печного отопления объекта индивидуального жилищного строительства;

- возмещение части затрат по оплате стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.

Обратиться за получением регионального материнского капитала семья может в управление социальной защиты населения по месту жительства, через многофункциональные центры, по почте или на портале Госуслуг.