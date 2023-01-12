12.01.2023
Спектакль в дверном проеме и фойе покажет Челябинский молодёжный театр
12.01.2023
«Солнечная долина» приглашает южноуральцев на всемирный День снега
12.01.2023
Челябэнерго повысил надежность и качество электроснабжения жителей Сосновского района
12.01.2023
С сегодняшнего дня автомобилистам грозит штраф за выброшенный из окна мусор
12.01.2023
Челябинцы считают, что в большей степени поддержки государства нуждаются дети-сироты
12.01.2023
На пригородном вокзале Челябинска полицейские задержали студента с кастетом
С сегодняшнего дня автомобилистам грозит штраф за выброшенный из окна мусор
22.04.2020
Алексей Текслер пояснил, кого будут штрафовать за передвижение по дорогам
08.09.2016
Челябинское ООО «ПромСтрой» привлекли за невыплату заработной платы
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023