С сегодняшнего дня автомобилистам грозит штраф за выброшенный из окна мусор

Закон о штрафе за выброс мусора из автомобиля вступил в силу и с сегодняшнего дня, 12 января, нарушителей начнут штрафовать.

Согласно новым поправкам в ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», штрафные санкции за оставленный мусор вне специально отведенных для этого мест составит пять тысяч рублей. В случае, если водитель выбросил мусор из автомобиля, сумма штрафа для физлиц составит до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — 60 тысяч рублей, а для юридических - 100 тысяч рублей. Как разъяснили «Известия», «правоохранительные органы вправе конфисковать транспортное средство у предпринимателей и юридических лиц в случае повторного привлечения к ответственности».