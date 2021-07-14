“С Талибаном нужно считаться”: в МИД рассказали о встрече с талибами из Афганистана

В Министерстве иностранных дел РФ объяснили резонансные переговоры с запрещенным в России движением “Талибан”, которые состоялись 8 июля. Федеральные власти начали налаживать контакты с членами афганского экстремистского движения еще в 2014 году.

Как уточнил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, в Москве еще семь лет назад прогнозировали ухудшение ситуации в регионе из-за вывода войск США. Поэтому контакты были необходимы для того, чтобы доносить до талибов свое мнение по поводу обеспечения безопасности в регионе.

По его словам, несколько лет назад в Афганистане была сеть американских военных баз, которых сама страна не интересовала, так как они больше контролировали весь регион: Россию, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай. В настоящий момент американских баз нет. И это является главным стратегическим итогом событий в Афганистане, передают слова представителя МИД РИА “Новости”.

Кабулов уточняет “Газете. ру”, что превентивная работа по контактированию с движением талибов позволила сохранить влияние России в регионе. Благодаря установленным контактам Москва сейчас может вести диалог с любым движением в Афганистане. Если бы российская стороне 7 лет назад не демонстрировала озабоченность и интерес к региону, то оказалась бы на месте западных стран.

Напомним, что делегация политического офиса движения “Талибан” 8 июля пробыла в Москву для переговоров с Замиром Кабуловым. Официально МИД сообщил, что предметом встречи стали консультации по ситуации в Афганистане и перспективы запуска данных переговоров.