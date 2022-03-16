Сборную России по шахматам отстранили от международных соревнований под эгидой FIDE

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

«С учётом текущих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) совет FIDE отстраняет сборные России и Белоруссии от участия в официальных турнирах под своей эгидой до дальнейшего распоряжения. В индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира FIDE игроки из этих стран смогут участвовать под флагом FIDE», — говорится в заявлении.

Ранее в FIDE приняли решение о переносе всемирной шахматной олимпиады из Москвы в индийский Ченнай.