Сегодня состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Сегодня, 19 декабря, состоится традиционная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. Она станет уже 15-ой по счету. Всего на пресс-конференцию заявилось 1895 журналистов.

Съезд представителей массмедиа и власти впервые стартовал в далеком 2001 году. Во время президентства Дмитрия Медведева подведение итогов уходящего года и общение с прессой было отменено. Как только Владимир Путин снова стал главой государства, ежегодное проведение большой пресс-конференции возобновилось.

На большой пресс-конференции традиционно Владимир Путин озвучит экономическую ситуацию в стране, проанализирует достижения уходящего 2019 года и расскажет о своих планах на будущее, а затем ответит на вопросы журналистов.

В этом году зафиксировано рекордное количество журналистов как по линии федеральных, так международных и региональных СМИ – 1895. Есть среди них и южноуральцы. Дадут ли им слово, неизвестно.

Для привлечения внимания главы государства к своим вопросам журналисты всегда используют плакаты с различными изображениями. К примеру, в 2017 году журналистка из Татарстана продемонстрировала главе государства плакат «Путин — бабай!», чем привлекла внимание. Президент подумал, что на постере написано «Бай-бай!», но потом извинился, узнав, что «бабай» переводится с татарского как «дедушка».

В прошлом году Владимир Путин услышал челябинцев.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на большой пресс-конференции главы государства предоставил слово Челябинску. Вопрос главе государства задала корреспондент ГТРК «Южный Урал» Яна Сконечная. Она спросила Владимира Путина о трудностях в организации раздельного сбора и переработке мусора.