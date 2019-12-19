Президент услышит Челябинск?

Сегодня состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Федерация
Сегодня, 10:58
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 19 декабря, состоится традиционная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. Она станет уже 15-ой по счету. Всего на пресс-конференцию заявилось 1895 журналистов.

Съезд представителей массмедиа и власти впервые стартовал в далеком 2001 году. Во время президентства Дмитрия Медведева подведение итогов уходящего года и общение с прессой было отменено. Как только Владимир Путин снова стал главой государства, ежегодное проведение большой пресс-конференции возобновилось.

На большой пресс-конференции традиционно Владимир Путин озвучит экономическую ситуацию в стране, проанализирует достижения уходящего 2019 года и расскажет о своих планах на будущее, а затем ответит на вопросы журналистов.

В этом году зафиксировано рекордное количество журналистов как по линии федеральных, так международных и региональных СМИ – 1895. Есть среди них и южноуральцы. Дадут ли им слово, неизвестно.

Для привлечения внимания главы государства к своим вопросам журналисты всегда используют плакаты с различными изображениями. К примеру, в 2017 году журналистка из Татарстана продемонстрировала главе государства плакат «Путин — бабай!», чем привлекла внимание. Президент подумал, что на постере написано «Бай-бай!», но потом извинился, узнав, что «бабай» переводится с татарского как «дедушка».

В прошлом году Владимир Путин услышал челябинцев.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на большой пресс-конференции главы государства предоставил слово Челябинску. Вопрос главе государства задала корреспондент ГТРК «Южный Урал» Яна Сконечная. Она спросила Владимира Путина о трудностях в организации раздельного сбора и переработке мусора.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Федерация
16.12.19 09:24
Владимир Путин узаконил вхождение Челябинской области в эксперимент по самозанятым
Экономика
02.12.19 09:54
ММК стал лауреатом национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019»
Спорт
28.11.19 11:49
Конькобежка Ольга Фаткулина не смогла продать подарок Путина
Общество
25.11.19 13:21
Уроженец Челябинской области Николай Шумаков стал народным архитектором России
17.12.19 14:05
Силовики нашли арсенал оружия в доме у многодетной семьи. Отца подозревают в насилии
17.12.19 12:25
Роструд насчитал восемь сокращенных недель в 2020 году
17.12.19 12:14
Пенсионеров отправят в социальный туризм
16.12.19 13:32
Доставка мобильников в российские тюрьмы обернется уголовкой
16.12.19 12:47
За зарплатами в IT. В России нашли самые перспективные профессии
16.12.19 12:45
В Госдуме задумались о льготной ипотеке для жильцов аварийных домов
16.12.19 12:42
Добровольцы Донбасса: главные битвы еще впереди
16.12.19 09:24
Владимир Путин узаконил вхождение Челябинской области в эксперимент по самозанятым
13.12.19 15:17
Российские ученые установили последствия переутомления на работе
13.12.19 14:43
Должникам за границу путь заказан
Экономика
Сегодня, 10:32
Экологически чистые овощи для южноуральцев
В Челябинской области открылся самый крупный на Урала тепличный комплекс
Общество
Сегодня, 10:53
Удобный и вместительный
Ростех отправил в Челябинск низкопольный трамвай европейского уровня
Новости
Сегодня, 11:18
Общество
В Копейске случилось нашествие Дедов Морозов и Снегурочек
Сегодня, 10:25
Происшествия
Юные «домушники» вывозили чужое добро на телеге
Сегодня, 10:13
Общество
У прокурора Лопина - новый заместитель
Вчера, 19:06
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 19 декабря
Вчера, 16:35
Общество
Чудом спасенный Ваня Фокин готовится к встрече второго в своей жизни Нового года
Материалы рубрики
Вчера, 15:56
Федерация
В первый день календаря в России совершается большинство убийств
Вчера, 15:12
Федерация
Российские женщины тратят пенсии умерших мужей
Вчера, 14:06
Федерация
Самостоятельные. Российские женщины чаще мужчин берут ипотеку
17.12.19 14:05
Федерация
Силовики нашли арсенал оружия в доме у многодетной семьи. Отца подозревают в насилии
17.12.19 12:25
Федерация
Роструд насчитал восемь сокращенных недель в 2020 году
Теги
Владимир Путин
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика