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Семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей к Новому году

Российским семьям, где есть дети до семи лет, выплатят по пять тысяч рублей на каждого ребенка.

Об этом сегодня, 17 декабря, сообщил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Глава государства озвучил, что во время сегодняшней встречи коллеги спрашивали у него о планах поддержки семей с детьми.

«В этом году в силу эпидемиологических ограничений отменены массовые мероприятия, связанные с детскими елками, отменены массовые мероприятия в детских студиях, театрах. А праздник необычный, связан с ожиданиями, с надеждами на будущее, - сказал Путин. - Поэтому я перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с правительством, и администрацией президента. И мы договорились о том, что государство сделает детям скромный подарок. Всем семьям, где есть дети до семи лет, выплатим по пять тысяч рублей на каждого ребенка».

После пресс-конференции на пресс-подходе у президента спросили о сроках выплат для семей с детьми. Путин ответил, что деньги семьи получат до Нового года.