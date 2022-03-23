Сенаторы США обсуждают возможность блокировки золотого резерва России

США планируют заблокировать золотые резервы России примерно на 132 млрд долларов в связи с ситуацией вокруг Украины. Такую возможность сейчас рассматривает группа сенаторов совместно с министерством финансов, передаёт «Интерфакс».

Законопроект, над которым работают законодатели, предполагает применение вторичных санкций к любым американским организациям, которые осуществляют операции с золотом или транспортируют его из запасов Центрального банка России. Организации также столкнутся с санкциями, если будут продавать золото физически или электронным способом в России.

По словам одного из сенаторов, данный законопроект может быть принят уже на этой неделе.

Как отмечает агентство, Президент США Джо Байден также имеет полномочия вводить такие санкции независимо от Конгресса.