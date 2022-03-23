Сенаторы США обсуждают возможность блокировки золотого резерва России

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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2022 году расширена программа социального контракта – доступ к поддержке получат граждане, кото
23.03.2022

Расширен доступ к соцконтрактам – льготы получат безработные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Строители Христорождественского кафедрального собора в Челябинске установили необходимый элемент
23.03.2022

На Христорождественском соборе Челябинска установили маковку главного купола

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.03.2022

Южноуральские спасатели приступили к распиловке льда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2022

Элитное детское погребение и останки воина: в Челябинске открывается выставка о бронзовом веке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2022

Жителям Троицка понадобилась помощь после распыления газового балончика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Сенаторы США обсуждают возможность блокировки золотого резерва России

США планируют заблокировать золотые резервы России примерно на 132 млрд долларов в связи с ситуацией вокруг Украины. Такую возможность сейчас рассматривает группа сенаторов совместно с министерством финансов, передаёт «Интерфакс».

Законопроект, над которым работают законодатели, предполагает применение вторичных санкций к любым американским организациям, которые осуществляют операции с золотом или транспортируют его из запасов Центрального банка России. Организации также столкнутся с санкциями, если будут продавать золото физически или электронным способом в России.

По словам одного из сенаторов, данный законопроект может быть принят уже на этой неделе.

Как отмечает агентство, Президент США Джо Байден также имеет полномочия вводить такие санкции независимо от Конгресса.

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В 2022 году расширена программа социального контракта – доступ к поддержке получат граждане, кото
23.03.2022

Расширен доступ к соцконтрактам – льготы получат безработные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об утвержд
23.03.2022

Алексей Текслер утвердил границы охранных зон старинного дома на Российской
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Строители Христорождественского кафедрального собора в Челябинске установили необходимый элемент
23.03.2022

На Христорождественском соборе Челябинска установили маковку главного купола

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ровно двадцать лет назад, 23-го марта 2002-го года, в управлении ФСБ России по Челябинско
23.03.2022

Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с губернатором Челябинской области Ал
22.03.2022

Патриарх Кирилл встретился с Алексеем Текслером и митрополитом Алексием
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Спорт
Происшествия
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Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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23.03.2022 11:52

Расширен доступ к соцконтрактам – льготы получат безработные

23.03.2022 11:31

Южноуральские спасатели приступили к распиловке льда

23.03.2022 11:29

Элитное детское погребение и останки воина: в Челябинске открывается выставка о бронзовом веке

23.03.2022 11:08

Алексей Текслер утвердил границы охранных зон старинного дома на Российской

23.03.2022 11:06

Жителям Троицка понадобилась помощь после распыления газового балончика

23.03.2022 10:54

Сенаторы США обсуждают возможность блокировки золотого резерва России

23.03.2022 10:32

Абитуриенты получат дополнительные баллы за серебряный и бронзовый знак отличия ГТО

23.03.2022 10:31

Православная молодежь Челябинска ведет сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

23.03.2022 10:18

Михаил Скоков назначил нового руководителя УМВД Озерска

23.03.2022 10:09

На Христорождественском соборе Челябинска установили маковку главного купола

23.03.2022 07:49

Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью

22.03.2022 23:42

Патриарх Кирилл встретился с Алексеем Текслером и митрополитом Алексием

22.03.2022 21:07

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Дерзкая кража красного холодильника в Челябинске попала на видео, власти ищут ему замену

22.03.2022 18:20

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22.03.2022 18:14

Управления транспорта в Челябинске больше нет

22.03.2022 17:32

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22.03.2022 17:31

Единый аппарат трех омбудсменов Челябинской области временно возглавила Елена Бабич

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Челябинская мэрия заявила о полной доступности дошкольного образования

22.03.2022 16:55

Челябинский областной Киноцентр: вопреки санкциям – новые проекты

22.03.2022 16:52

По Смолино на лодочках: Александр Орёл пообещал челябинцам уникальное береговое пространство

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В ходе спецоперации на Украине погиб майор Владимир Бардин из Каслинского района

22.03.2022 16:12

Второй этап транспортной реформы в Челябинской агломерации стартует первого апреля

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Глава Челябинска отчиталась о работе мэрии за прошлый год

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Военная прокуратура Челябинского гарнизона поможет призывникам добиваться справедливости

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В среду в Челябинской области тепло, местами снег

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