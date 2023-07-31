Северокорейские вокалисты исполнили на русском языке патриотические песни (ВИДЕО)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своего недавнего визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и встречи с лидером этой страны Ким Чен Ыном, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, на прошлой неделе российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прилетела в Пхеньян на празднование 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне (так в Северной Корее называют заключение перемирия в Корейской войне1950-1953 годов).

Сергей Шойгу наблюдал за военным парадом, прошедшем на площади Ким Ир Сена, принял участие в торжественном заседании, по окончании которого от имени лидера КНДР состоялся торжественный прием в честь военной делегации России.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и Сергей Шойгу провели переговоры, посетили военную выставку и посмотрели праздничный гала-концерт. На сцене выступили ведущие художественные организации КНДР, гражданские и армейские художественные организации, артисты и учащиеся учебных заведений в сфере искусства.

Прозвучали как песни в честь Дня победы, военные песни, так и номера, восхваляющие заслуги бывшего вождя Ким Ир Сена, а также попурри из китайских и российских песен для "миссий дружбы", приехавших в Пхеньян представителей России и КНР, сообщает РИА новости.

Северокорейские вокалисты исполнили на русском языке российские песни – «Встанем» (Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman), «День Победы», «Нам нужна одна победа» и другие.

Заслуженная артистка России Мария Шукшина опубликовала в своем Telegram-канале фрагменты концерта и подписала: «Старый друг лучше новых двух! Голоса потрясающие и лица тоже!».

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