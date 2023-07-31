01.08.2023
В Челябинске ограничено движение на улице Цвиллинга
01.08.2023
Жителей Челябинской области приглашают к участию в фестивале «ЭФиР74»
01.08.2023
В Челябинске закрыли движение автобусов по улице Богдана Хмельницкого
01.08.2023
В Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли канал незаконного сбыта мефедрона
01.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 1 августа (18+)
31.07.2023
Миасс по традиции празднично и дружно отметил День Военно-Морского флота
Северокорейские вокалисты исполнили на русском языке патриотические песни (ВИДЕО)
В Челябинской области установился высокий класс пожарной опасности, местами - чрезвычайный
30.07.2023
В районе озера Еланчик заметили медведя
28.07.2023
В полдень 28 июля в храмах Челябинской области зазвонят колокола
27.07.2023
Олег Гербер избран председателем Законодательного собрания Челябинской области
27.07.2023
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023