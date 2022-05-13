Школьница из Челябинска создала в Артеке модель солнечного паруса

Ученица девятого класса МАОУ «Лицей №37 города Челябинска» Вероника Багина разработала и создала макет солнечного паруса в рамках тематической смены НИТУ «МИСиС» «Школа инженерных решений», которая проходила в Международном детском центре «Артек».

Участниками смены стали победители и призеры проектной образовательной программы «Большие вызовы» в ОЦ «Сириус», олимпиады школьников «МИСиС зажигает звезды», многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по направлениям «Естественные науки» и «Техника и технологии», конференции «Дни науки в НИТУ «МИСиС» и др.

Как сообщает пресс-служба НИТУ «МИСиС», образовательная программа тематической смены НИТУ «МИСиС» состояла из трех модулей, включающих теоретические и практические занятия. Участники решали задачи по созданию солнечного паруса, автоматизированного робота для очистки водоемов, а также по химическому меднению различных поверхностей диэлектриков.

Челябинская школьница Вероника Багина работала в команде проекта по разработке и созданию макета солнечного паруса. Ребята изучили вопрос освоения космоса, познакомились с существующими вариантами решения проблемы, получили представление о внешних составляющих паруса и качественных параметрах материалов и, используя полученные знания, создали макет солнечного паруса.

Школьники научились моделировать и конструировать в среде визуального проектирования, применять принципы решения практических задач в области физической химии, применять современные инженерные инструменты при проектировании. А также смогли развить и надпрофессиональные навыки: умение аргументированно и корректно отстаивать свою точку зрения, работать в команде и согласованно принимать решения, творчески представлять свои идеи.

После окончания смены школьники смогут продолжить работу над проектами с преподавателями университета в Инженерной школе НИТУ «МИСиС» и в дальнейшем смогут выступить с этими проектами на Всероссийских, региональных, городских и школьных конкурсах. Сертификат об окончании образовательной программы входит в перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве суммы конкурсных баллов при поступлении в НИТУ «МИСиС».