Сибирские силовики заявили о готовности помочь немецким коллегам в деле Навального

Сибирская транспортная полиция МВД открыто заявила о готовности оказать любую правовую помощь немецким силовикам в расследовании ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, который с 20 августа находится в коме. Ведомство уже направило в компетентные органы Германии запрос, который пока остался без ответа.

Как отметил в эфире телеканала “Россия 1” глава управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов, в случае получения запрашиваемой информации российское ведомство готово детально проверить данные.

Напомним, что в воскресенье, 6 сентября, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил об удовлетворении и согласовании просьбы России о предоставлении информации по скандальному блогеру, который находится в коме в немецкой клинике Шарите.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве нечего скрывать, а российские органы готовы предоставить всю информацию по ситуации с Алексеем Навальным. Однако, Германия игнорирует все запросы российской стороны о предоставлении данных, на основе которых была выдана информация об отравлении блогера.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки борта в Омске оппозиционер в состоянии комы был направлен в местную больницу, в которой после проведения серии исследований установили нарушение обмена веществ и сахарный диабет. Сторонники блогера настаивали на версии о токсическом отравлении. После разрешения на транспортировку Навальный был доставлен на медицинском самолете в Берлин в клинику Шарите, медики которой сделали заявление об отравлении Навального.