Скончался экс-представитель СК челябинец Владимир Маркин

Сегодня, 12 октября, стало известно о кончине уроженца Челябинской области, бывшего официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина. Траурное сообщение появилось на сайте ведомства.

“Это тяжелая утрата для всех нас. Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела. Будучи журналистом высокого класса, Владимир Иванович весь свой богатый опыт успешно применял в качестве официального представителя Следственного комитета России. Человек с четкой гражданской позицией, он всегда своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа, - говорится в официальном сообщении СК. - При непосредственном участии Владимира Ивановича образ современного российского следователя теперь прочно ассоциируется у людей с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа ведомства – с прозрачностью и объективностью”.

В Следственном комитете отмечают, что благодаря работе Владимира Маркина, ведомству удалось выстроить конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации: “Это было новым веянием в работе ведомства, что позволило укрепить доверие граждан и разрушить существующие стереотипы об информационной изолированности государственных органов”.

Как ранее писал “Урал-Пресс-информ”, Владимир Маркин начинал свою журналистскую карьеру в газете «Вечерний Челябинск». Перебравшись в Москву, начал работать в радио-проектах, сотрудничающих с силовыми структурами, в частности, в программе «Человек и закон». Работал на Центральном телевидении СССР, в общественных и госструктурах: исполнял обязанности директора по связям с общественностью международного фонда «Реформа», был первым замминистра печати и информации Московской области. Некоторое время работал продюсером на телевидении.

С сентября 2007 года назначен руководителем Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ, в январе 2011 года стал руководителем Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. Государственный советник юстиции 3 класса, генерал-майор юстиции. Имеет многочисленные профессиональные и государственные награды.

В 2015 году в творческом союзе с певцом Стасом Пьехой записал клип на песню “Родина”, которая стала хитом.

Редакция “Урал-Пресс-информ” выражает глубокие соболезнования родным и близким.