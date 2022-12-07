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Фото: ЧРО партии Единая Россиия

Состоялись как граждане: «Единая Россия» поблагодарила активистов МГЕР и «Волонтёрской Роты»

В гуманитарной миссии на Донбассе и освобождённых территориях приняли участие более 1,2 тысячи активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтёрской Роты Боевого Братства». Эта цифра прозвучала на встрече председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. Её приурочили ко Дню добровольца.

 Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал, что сегодня 84 активиста находятся в зоне СВО в качестве добровольцев или мобилизованных.

«В феврале наши ребята в Ростовской области помогали жителям эвакуироваться из Донецкой и Луганской Народных Республик, а уже в марте мы были рядом с Мариуполем, в посёлке Безыменном и Володарском. Выезжали практически на линию фронта, помогали людям, которые не могли дойти до гуманитарных центров «Единой России». У нас открыты штабы в Мелитополе, Краснодоне, Мариуполе. Когда возникает потребность, ребята выезжают и на сложные участки — Энергодар, Такмак, Угледар», — сообщил он.

 Более двух тысяч волонтёров МГЕР сегодня помогают семьям мобилизованных, работают в госпиталях, где лечат раненых военнослужащих. Вместе с партпроектом «Женское движение «Единой России» организовали обучение медсестёр, и теперь активистки могут работать в больницах в Донецке, в Луганске.

 «Каждый молодогвардеец себя спрашивает, достоин ли он тех ребят, которые тогда были в «Молодой гвардии», которая боролась с фашизмом. Мне кажется, это главный лейтмотив нашей организации. Есть ребята, которые уже вступили в нашу организацию в новых регионах, у нас открыты штабы в Запорожье, Донецке, Луганске. Наша задача — включить их в нашу молодёжную сеть», — рассказал Антон Демидов.

 Дмитрий Медведев отметил, что название «Молодой Гвардии Единой России» созвучно названию антифашистской молодёжной организации «Молодая гвардия».

 «Когда образовалась та организация, кто бы мог подумать, что её название будет созвучно событиям, которые сейчас разворачиваются. И не только событиям Великой Отечественной войны. И враг у нас отчасти прежний. Это нацисты, только переупакованные. К сожалению, связанные даже с нашими соседями, близкими нам людьми», — сказал председатель «Единой России».

 Он отметил, что происходящие события заставили большое количество людей в нашей стране, особенно молодых, иначе взглянуть на страницы истории.

 «Люди моего поколения читали книгу, посвящённую молодогвардейцам. Потом всё растворилось на сломе эпох. Советский Союз закончился, появилась новая страна. Стали говорить, что это чуть ли не выдумки журналистов. Это неслось со страниц газет, приемников, телеэкранов. Сегодняшние события помогли снять налёт, образовавшийся на реальном подвиге молодогвардейцев. И вы к этому причастны. Вы называете ребят (активистов МГЕР — прим.ред.) достойными продолжателями их подвига — вне всякого сомнения это так», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

 В свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» сообщил, что именно нынешние молодогвардейцы вышли с инициативой вернуть в школьную программу изучение романа «Молодая гвардия».

 «Такое решение Минпросвещения уже принято», — сказал Андрей Турчак.

 Активисты МГЕР рассказали о том, с какими чувствами отправлялись на Донбасс, какими направлениями работы занимаются сейчас и как планируют развиваться. А также представили свои идеи, которые будут способствовать налаживанию мирной жизни на Донбассе, Херсонщине и в Запорожье. В их числе - создание в Мариуполе центра молодёжных инициатив.

 «Секретарь Донецкого регионального отделения партии Денис Пушилин — исполняющий обязанности главы Республики. Мы с ним обсуждали эту тему, и обязательно запланируем открытие в Мариуполе такого молодёжного центра, который «Молодая Гвардия» могла бы патронировать. С учётом того, что это единственная организация, которая первой пришла в Мариуполь. И все волонтёрские центры, которые на территории города открыты — и на левом, и на правом берегу — открывались руками молодых людей, которые сегодня участвуют в нашей встрече», — подчеркнул Андрей Турчак.

 Дмитрий Медведев поручил также проработать с учетом специфики новых регионов предложение о переформатировании программ поддержки молодых специалистов на селе — «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель».

 «После перехода этих территорий в юрисдикцию РФ на них они (программы — прим. ред.), конечно, распространяются. Надо будет обсудить с коллегами из Правительства, Госдумы, Совета Федерации, что подобные программы должны быть переформатированы под новые регионы, они должны быть ещё более привлекательными. Может, суммы подъёмного пособия должны быть больше, льготы, исчисление трудового стажа — всё, что привлекает людей и позволяет им принять ответственное решение поехать трудиться в эти регионы», — отметил он.

Ещё одно предложение — о льготном проезде для студентов по всем регионам, включая летний период — будет проработано с финансовым блоком Правительства для последующего включения в народную программу «Единой России». В том числе, в части предоставления льгот студентам-волонтёрам.

 Волонтерские центры "Единой России" за время своей работы также стали площадкой, куда можно обратиться за помощью и эту помощь предложить.

«Наши волонтеры успели проявить себя и в работе с медицинскими учреждениями, и во время проведения специальной военной операции. Работали в колл-центрах, доставляли продукты и лекарства пенсионерам. Сейчас особое внимание уделяется семьям мобилизованных. Мы решаем вопросы по доставке и выгрузке дров для пожилых и одиноких родителей бойцов из сельской местности, помогаем женам мобилизованных по вопросам ремонтных работ систем отопления и бытовой техники, оказываем поддержку родителям и семьям бойцов в получении медицинской помощи, в оформлении документов на социальные выплаты.

Вокруг этой работы сплотились многие. Депутаты, волонтеры, неравнодушные граждане, активисты МГЕР, общественные организации и предприниматели первыми реагируют на просьбы о помощи и делают все возможное для людей», - отметила руководитель Волонтерского Центра «Единой России» в Челябинской области Марина Поддубная.

 В заключение Дмитрий Медведев отметил, что каждый активист МГЕР находится на своём месте и преодолел себя.

 «Я не знаю, как сложится судьба здесь присутствующих. Кто пойдёт в политику, кто будет заниматься оказанием помощи людям, врачом, учителем станет или продолжит эту карьеру, если вы уже этим занимаетесь. Но могу сказать только одно: в любом случае вы уже как граждане Российской Федерации состоялись. Я вас с этим поздравляю. Это высокое звание», — заключил председатель «Единой России».

 Напомним, 16 ноября МГЕР отметила своё 17-летие. Поздравить молодёжное крыло «Единой России» в Центральный штаб МГЕР приехали первый замруководителя администрации Президента Сергей Кириенко, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, секретарь Донецкого реготделения партии, врио главы ДНР Денис Пушилин.

Автор: Светлана Вешкина
Единая Россия
спецоперация на Украине
волонтерство
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06.12.2022 12:11

На ММК открывается школа российских коксохимиков

06.12.2022 12:07

Первую медаль «За служение и доблесть» вручили вдове Сергея Пускепалиса

06.12.2022 11:49

В Челябинске выявлено сверхнормативное загрязнение воздуха диоксидом азота

06.12.2022 11:43

Сегодня в Госдуму внесут законопроект о тринадцатой пенсии

06.12.2022 11:22

В Курчатовском районе Челябинска создают новогоднее настроение

06.12.2022 11:13

Декретный отпуск для мужа

06.12.2022 11:03

В Челябинске еще одна домашняя кошка стала жертвой бешенства

06.12.2022 10:48

Строительство арендных домов выведет из тени сектор съемного жилья

06.12.2022 10:40

В администрации Кунашакского района и подведах введен масочный режим

06.12.2022 10:27

Авария в Челябинске унесла жизни двух человек

06.12.2022 09:37

В Челябинске и Копейске из-за мороза отменены занятия в школах для начальных классов

06.12.2022 09:27

Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области превысил эпидпорог на 70,2%

05.12.2022 21:31

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на вторник и среду

05.12.2022 21:25

Во вторник в Челябинской области – морозы, местами туманы

05.12.2022 21:16

Анонсы событий и мероприятий на шестое декабря (18+)

05.12.2022 20:21

Задержан экс-руководитель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска

05.12.2022 18:11

Пироговские чтения собрали в Челябинске студентов-медиков и молодых ученых со всей России

05.12.2022 17:24

Юные челябинские спортсмены показали свои силы в многоборье в Екатеринбурге

05.12.2022 17:13

Дело разрушителя исторического здания на Труда, 97 передано судебным приставам

05.12.2022 16:58

Датчики оценят интенсивность движения на трассах Челябинской и Курганской областей

05.12.2022 16:47

Силовики заинтересовались деятельностью бывшего главного дорожника Челябинска

05.12.2022 16:33

В Челябинске будут судить наемного убийцу

05.12.2022 16:24

Власти Магнитогорска создают условия для патриотического воспитания молодежи

05.12.2022 16:04

Назначен новый «главный дорожник» Челябинска

05.12.2022 15:53

Магнитогорское городское Собрание уточнило доходы и расходы бюджета

05.12.2022 15:39

Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди

05.12.2022 15:32

Наталья Котова поручила отрегулировать светофор на перекрестке Молодогвардейцев и Победы

05.12.2022 15:16

Профсоюзы образования соберутся в Челябинске на межрегиональный форум

05.12.2022 14:07

Проект ММК стал отличником конкурса корпоративных СМИ

05.12.2022 14:01

Садики и санатории Челябинской области получили фальсифицированное сливочное масло

05.12.2022 12:53

В Челябинской области снижается смертность от ковида при росте числа заболевших

05.12.2022 12:40

В Копейске погиб водитель иномарки, вылетев навстречу «Газели»

05.12.2022 12:32

Заливка всех челябинских кортов завершится восьмого декабря

05.12.2022 12:20

Новое назначение в администрации Челябинска

05.12.2022 12:14

Челябинцев приглашают к созданию оригинального новогоднего транспорта

05.12.2022 12:06

После взрывов газа в Ярославле и Нижневартовске Котова поручила усилить работу с населением

05.12.2022 11:56

В Челябинске раздали Буераки и завершили сезон КВН

05.12.2022 11:26

Первый инклюзивный сквер Челябинска почти готов

05.12.2022 11:22

В Челябинске выбирают места для елочных базаров

05.12.2022 11:05

В Челябинске на улице Цвиллинга появится парковка для инвалидов

05.12.2022 10:56

Глава Челябинска Наталья Котова – дорожникам: Работайте вечером и ночью

05.12.2022 10:42

Полицию Аргаяшского района возглавил новый руководитель