Совет Безопасности РФ: Детям из освобожденных территорий нужно помогать с социальной адаптацией

Детям из освобожденных в рамках специальной военной операции территорий необходимо помогать с социальной адаптацией, в том числе в части формирования у них верных жизненных ориентиров, считают в Совете Безопасности Российской Федерации.

Данный вопрос поднимался на заседании межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам миграционной политики 16 декабря при обсуждении интеграции жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Члены комиссии считают, что социальная адаптация должна предусматривать проведение мероприятий с участием несовершеннолетних с их погружением в историю РФ и ее традиции.

На заседании комиссии Совета безопасности, кроме рассмотрения вопросов совершенствования миграционной политики и интеграции в российское общество жителей территорий, освобожденных в рамках СВО, обсуждались также вопросы реализации – по инициативе Следственного комитета РФ – мероприятий по созданию специальной платформы для централизованного сбора информации о лицах, вынужденно покинувших места проживания, о мерах социальной поддержки, введению упрощенного порядка установления юридических аспектов, разработке программ переподготовки трудовых кадров.

Председатель СКР Александр Бастрыкин подчеркнул, что на фоне увеличения числа прибывающих в РФ иностранцев фиксируется и рост числа совершенных ими преступлений, особенно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Он предложил обратить внимание глав этих субъектов на проблематику и проанализировать ситуацию для принятия профилактических мер.

На заседании отмечено, что рост преступности трудовых мигрантов требует принятия мер по совершенствованию миграционной политики с внесением изменений в законодательство. Ведомством уже подготовлен и внесен ряд предложений.

Члены комиссии обсудили также зарубежный опыт создания некоего правового фильтра для воспрепятствования прибытию в РФ неквалифицированных кадров, зачастую состоящих из лиц, склонных к совершению правонарушений. В качестве одной из мер предлагается создание в странах исхода центров прохождения иностранцами курсов изучения русского языка, основ законодательства РФ, национальной культуры и истории.

Предложено также принять меры к наращиванию потенциала русских центров фонда «Русский мир» в иностранных государствах, в том числе по обучению будущих мигрантов русскому языку и истории РФ.