США эвакуируют из Белоруссии семьи американских дипломатов

США вывозят из Белоруссии семьи американских госслужащих. Также Вашингтон рекомендует американцам отказаться от поездок в эту республику. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

В качестве причин, по которым стоит воздержаться от посещения Беларуси, в ведомстве назвали «произвольное применение законов, риск задержания и вызывающее беспокойство наращивание российских военных сил вдоль белорусской границы с Украиной». В Госдепе подчеркнули, что в регионе наблюдается повышенная напряженность и «ситуация непредсказуема».

В МИД Белоруссии заявили, что «американская сторона не владеет ситуацией в регионе» и принимает решения, далёкие от реальности. Как отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Анатолий Глаз, ни американским дипломатам, ни дипломатам других государств в Белоруссии ничего не угрожает, передаёт РИА «Новости».

Ранее 23 января американское внешнеполитическое ведомство предписало семьям госслужащих покинуть посольство США в Киеве, а гражданам отказаться от поездок в Украину. Вслед за этим об эвакуации дипломатов из Киева объявили Великобритания, Канада, Германия и Австралия. В украинском МИД эвакуацию западных дипломатов посчитали «проявлением чрезмерной предосторожности».