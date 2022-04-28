США и Польша хотят установить контроль Варшавы над западными областями Украины

Соединенные Штаты Америки и Польша вынашивают планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины, о чем, со ссылкой на данные Службы внешней разведки, сегодня, 28-го апреля, сообщает ТАСС.

По информации СВР, которую цитирует ТАСС, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

Как пишет ТАСС, в соответствии с предварительными договоренностями миссия будет проходить без мандата НАТО, но при участии «желающих государств». Пока Варшава не смогла условиться с потенциальными участниками «коалиции единомышленников», отмечают в Службе внешней разведки.

Кроме того, сообщает ТАСС со ссылкой на СВР, так называемый миротворческий контингент планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС РФ минимальна. А приоритетными «боевыми задачами» польских военных станет постепенный перехват у национальной гвардии Украины контроля над находящимися там стратегическими объектами.

Таким образом, Варшава получит под свое управление те территории, куда войдут «польские миротворцы».

«По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства. Последовавшие события стали наглядной иллюстрацией колониальных порядков и принудительной полонизации как основных методов строительства «Великой Польши»», - цитирует ТАСС Службу внешней разведки.