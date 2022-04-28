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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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28.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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28.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Начальник управления ЖКХ Златоуста уволился
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США и Польша хотят установить контроль Варшавы над западными областями Украины

Соединенные Штаты Америки и Польша вынашивают планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины, о чем, со ссылкой на данные Службы внешней разведки, сегодня, 28-го апреля, сообщает ТАСС.

По информации СВР, которую цитирует ТАСС, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

Как пишет ТАСС, в соответствии с предварительными договоренностями миссия будет проходить без мандата НАТО, но при участии «желающих государств». Пока Варшава не смогла условиться с потенциальными участниками «коалиции единомышленников», отмечают в Службе внешней разведки.

Кроме того, сообщает ТАСС со ссылкой на СВР, так называемый миротворческий контингент планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС РФ минимальна. А приоритетными «боевыми задачами» польских военных станет постепенный перехват у национальной гвардии Украины контроля над находящимися там стратегическими объектами.

Таким образом, Варшава получит под свое управление те территории, куда войдут «польские миротворцы».

«По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства. Последовавшие события стали наглядной иллюстрацией колониальных порядков и принудительной полонизации как основных методов строительства «Великой Польши»», - цитирует ТАСС Службу внешней разведки.

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28.04.2022

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В непризнанной Приднестровской Молдавской республике объявлен «красный» уровень террористической опасности

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Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников

26.04.2022 16:30

ВТБ: спрос на карты «Мир» в апреле вырос на четверть

26.04.2022 16:24

Чудеса хирургии: урологи ЧОКБ освоили гибридные операции

26.04.2022 16:15

Российское оружие способно остановить запуски ядерных ракет НАТО

26.04.2022 16:03

Киев получил добро от Запада на удары по территории России

26.04.2022 15:40

Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации Адаму Делимханову

26.04.2022 15:16

ММК создает систему контроля источников выбросов

26.04.2022 14:54

В Челябинске грабитель попал под машину

26.04.2022 14:53

В горсовете Кременной произошел теракт

26.04.2022 14:45

В Челябинске живодер облил химической жидкостью собаку

26.04.2022 14:38

Доктор Женя передал спецкору «Урал-пресс-информа» гуманитарный груз для жителей ЛНР

26.04.2022 14:38

В апреле 12 челябинских семей-переселенцев справили новоселье

26.04.2022 14:16

Женщины Челябинской области собирают «посылку солдату»

26.04.2022 14:12

Челябинский министр вошла в состав Экспертного совета при комитете Госдумы

26.04.2022 14:08

На набережной Миасса за «Мегаполисом» появились новые «фишки»

26.04.2022 13:41

За сутки заболело ковидом 185 южноуральцев, выздоровело 318, умерло четверо