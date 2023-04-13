"Связка однозначная". Ветеран "Альфы" об организаторах убийства Татарского

Новые данные ФСБ о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский, прокомментировал в эфире радио Sputnik почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Теракт против военкора Владлена Татарского организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции, сообщила ФСБ РФ.

"Руководителями экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией"* Леонидом Волковым** и Иваном Ждановым** после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами". <...> Как результат, 2 апреля Треповой Дарьей был совершен теракт", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, вместе с Треповой, обвиняемой в убийстве Татарского, теракт готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который передал ей взрывное устройство через службу доставки, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. По указанию украинских спецслужб Денисов в феврале приехал в Москву из Киева через территорию Латвии. В российской столице он собирал сведения о Татарском и местах, где тот бывал. После теракта Денисов вылетел в Турцию транзитом через Армению, выяснила Федеральная служба безопасности РФ.

В отношении Волкова** и Жданова** в России возбуждены уголовные дела о публичных призывах к терроризму и экстремизму, они объявлены в розыск.

В эфире радио Sputnik почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров прокомментировал информацию.

"Экстремисты и террористы на сегодняшний момент – это уже единое целое. Если говорить об экстремистах, которые выступают с разными призывами, то да, это враги с длинным языком. Но вербуют-то они тех, кто проводит теракты. Трепачи и исполнители – связка однозначная", – сказал Сергей Гончаров.

По мнению эксперта, в расследовании дел об убийстве военкора Владлена Татарского и журналистки Дарьи Дугиной остается неясным принципиальный для превентивных мер вопрос.

"Взрывные устройства были привезены на территорию России или они были произведены в каких-то конспиративных квартирах в Москве или Петербурге? Пока я не услышал ответа на этот вопрос. Для того, чтобы четко расставить точки над i, это надо понимать. Если мы пропускаем взрывные устройства через границу, получаем трагический результат, то вот в чем проблема. Должна измениться работа наших спецслужб, надо переходить на серьезную работу военного времени. У нас есть собственные примеры – например, как мы работали с бандеровцами после войны, когда мы навели порядок и спасли страну", – заключил Сергей Гончаров.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.