Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение

Губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер доложил президенту Владимиру Путину о готовности регионов к введению механизма опережающего финансирования создания региональной инфраструктуры и внес предложение по опережающему финансированию федеральной инфраструктуры.

С докладом руководитель комиссии выступил на совещании, которое провел глава государства с членами правительства.

Владимир Путин, отметил, что российская экономика, начиная с июля 2022 года, демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счёт освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на нашем рынке, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими странами Востока и Юга

«Однако возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять. Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить её эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет, причём действовать быстро, без лишней бюрократии и проволочек, поскольку введённые против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», - подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, в этой связи необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса. Нужно последовательно снимать структурные ограничения, которые сдерживают деловую активность и нужно поддержать проекты, которые в первую очередь нацелены на технологическое и инфраструктурное развитие России, на укрепление её индустриального потенциала и суверенитета.

Напомним, президент в Послании Федеральному Собранию обозначил главные стратегические задачи на 2023 год.

В частности, Владимир Путин дал поручение (п. 6) правительству РФ при участии комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» обеспечить внедрение механизма, предусматривающего поддержку опережающего финансирования создания инфраструктуры, путем предоставления регионам в 2023 году казначейских кредитов (с погашением в апреле 2024 года) в объеме, достаточном для реализации мероприятий, которые могут быть выполнены с опережением графика. Речь идет об обновлении объектов социальной инфраструктуры, культуры и спорта, расселении аварийного жилья, комплексном развитии сельских территорий.

В среду, 29 марта, на совещании с членами правительства были подведены промежуточные итоги. Глава государства констатировал, в прошлом году достигнуты рекордные объёмы и по вводу жилья, и по ремонту автомобильных дорог. «Задача правительства и коллег в субъектах Федерации, на местах – удержать этот темп…Есть определённые сложности, они известны, понятны, но надеюсь, что всё-таки темп удастся удержать», - отметил Владимир Путин.

Для решения поставленных задач выделены дополнительные бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры, организовано опережающее финансирование региональных проектов за счёт средств, заложенных в федеральный бюджет на 2024 год.

Владимир Путин попросил Марата Хуснуллина и Алексея Текслера рассказать о готовности регионов к такой работе, все ли инструменты есть в их распоряжении. «Рассчитываю очень также услышать предложения по опережающему финансированию не только региональных, но и федеральных проектов, что чрезвычайно важно тоже. Давайте не будем и об этом забывать – а как же? Федеральные-то проекты должны быть всегда в фокусе нашего внимания», – обозначил Владимир Путин.

Руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер доложил Президенту о ходе исполнения поручения.

«Тема опережающего развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры крайне актуальна. Спасибо Вам, что приняли такое решение, - сказал Алексей Текслер. - На комиссии мы обсудили этот вопрос с регионами и получили поддержку. Дальше работали с Маратом Шакирзяновичем, аппаратом Правительства, Минфином, Минстроем, другими ФОИВами. Соответствующий закон, который запускает механизм опережающих «казначейских» кредитов, принят».

Владимир Путин 18 марта 2023 года подписал закон о бюджетных кредитах регионам для опережающего финансирования строительства, а также об увеличении суммы специальных казначейских кредитов в 2023 году.

Закон вводит возможность предоставления в 2023 году регионам бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых на срок до конца апреля 2024 года для опережающего финансирования строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта.

Алексей Текслер отметил, что законом определен лимит для регионов и учтены поступившие из субъектов предложения. По итогам заседания комиссии Госсовета лимит был увеличен. «Уже принято решение о выделении 180 миллиардов рублей на опережающее финансирование региональной инфраструктуры и определены объекты для получения поддержки. Это детские сады, школы, дороги, которые будут достроены раньше срока», - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя итоги совещания.

Для решения поставленной в послании президента РФ Федеральному собранию задачи обновления общественного транспорта на основе современных технологий (в первую очередь в малых городах и сельских территориях) дополнительно выделено 315 миллиардов рублей по программе инфраструктурных бюджетных кредитов. «Благодаря этому в регионах смогут закупить новые автобусы, обновить инженерные коммуникации, построить знаковые объекты», - пояснил Марат Хуснуллин.

Алексей Текслер подчеркнул, что необходимо максимально быстро приступить к работе. «Важно, чтобы наши граждане действительно увидели результат уже в этом году», - отметил председатель комиссии.

Также Алексей Текслер выступил с предложением по опережающему финансированию строительства и ремонта федеральных дорог, отметив, что в настоящий момент нет принятого механизма.

«Люди не делят дороги на федеральные и региональные, они одинаково ими пользуются, поэтому просил бы, чтобы такой механизм был принят», - добавил глава комиссии Госсовета.

Вице-премьер уточнил, по итогам совещания президент поручил отработать механизм опережающего финансирования федеральной инфраструктуры. «Это важно, потому что у нас есть ряд крупных проектов, завершения которых граждане очень ждут», - подчеркнул Марат Хуснуллин.