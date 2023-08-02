Топилин: «Речи о полном запрете продажи алкоголя после 23:00 нет»

Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин опроверг распространяемую в соцсетях информацию о планах на законодательном уровне ограничить продажу алкоголя после 23 часов не только в магазинах, но также в ресторанах и барах.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в интервью «Думе ТВ» озвучил инициативу о введении запрета на ночную продажу алкоголя не только в магазинах («наливайках»), но также в ресторанах и иных заведениях. Он добавил, что из-за ночной продажи алкоголя в стране возникают социальные проблемы и растет преступность.

Парламентарий напомнил, что результаты проведенного спикером Госдумы Вячеславом Володиным опроса, около 80% респондентов выступили за полный запрет продажи алкоголя в ночное время.

Максим Топилин заверяет, что в Госдуме нет планов установить полный запрет на продажу алкоголя после 23 часов. «Данная информация не соответствует действительности: комитет по экономической политике Госдумы, который я возглавляю и который занимается вопросами регулирования рынка алкоголя, подобные предложения даже не рассматривал», - написал в своем Telegram-канале Максим Топилин. По его мнению, такие ограничения приведут к росту теневого рынка, открытию подпольных заведений, отсутствию контроля качества и, как результат, массовым отравлениям.

«Речи о полном запрете продажи алкоголя после 23:00 нет», - заверяет Топилин.

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