Товар, ввезенный в рамках параллельного импорта, подлежит гарантийному обслуживанию

Весь товар, ввозимый в страну в рамках параллельного импорта (ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей), будет подлежать гарантированному обслуживанию.

Напомним, правительство РФ легализовало параллельный импорт в марте 2022 года для удовлетворения спроса. Перечень оригинальных товаров сформирован Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств.

«Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта - товары должны обладать разрешениями, сертификатами и декларациями соответствия, на товары наносится маркировка (на изделие либо на упаковку): знак РСТ (товар соответствует национальным стандартам и прошел сертификацию Ростетста) и знак ЕАС (товар соответствует стандартам стран Таможенного союза: России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении)», - пояснили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

В период гарантийного срока для гарантийного ремонта товара, полученного параллельным импортом, покупатель может обратиться к продавцу или к импортеру, пояснили в КСП и рекомендовали уточнять информацию по гарантийному обслуживанию до совершения покупки.

По Закону «О защите прав потребителей» в случае получения бракованного товара покупатель вправе требовать:

- замены товара на товар той же марки;

- замены товара на такой же товар другой марки с перерасчетом стоимости;

- соразмерного уменьшения стоимости;

- безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их устранение иным лицом;

- возврата средств, уплаченных за товар.

Для гарантийного обслуживания товара покупателю потребуются:

- товарный чек;

- гарантийный талон;

- заявление в свободной форме в адрес продавца;

- опись комплектации товара (выдается продавцом после осмотра товара).

В КСП также рекомендуют сделать копии документов - в случае обращения в суд покупатель должен иметь на руках оригиналы документов.

Если продавец или импортер не исполняют гарантийные обязательства, покупатель может обратиться за защитой своих прав в суд или в Роспотребнадзор.