Трампу готовят импичмент. Палата представителей США утвердила 2 обвинения против президента
Федерация
Сегодня, 12:41

В США накаляется обстановка вокруг действующего президента Дональда Трампа. Накануне Палата представителей утвердила уже второй пункт обвинения. Главе государства вменяется “препятствие в работе конгресса”. За импичмент проголосовало 229 человек, против - 198 и 1 воздержался, сообщают сегодня, 19 декабря, “Известия” со ссылкой на СNN.

 

Первый пункт обвинения касался “злоупотребление властью” и также был одобрен законодателями. Далее процедура переходит в сенат, где начнется судебный процесс под руководством председателя Верховного суда США. Для отправки Трампа в отставку решение должно набрать не менее 67 голосов. Однако, сенат контролируют республиканцы, поэтому решение об импичменте может быть и не принято.

Обвинения Трампу выдвигают демократы, считающие, что Дональд оказывал давление на Украину для того, чтобы дискредитировать потенциального соперника на выборах в 2020 году бывшего вице-президента США Джо Байдена. Сам Трамп считает процесс мошенническим и глупым.

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