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Ученые призвали лечить ковидную пневмонию радиацией

Федерация
Сегодня, 12:38
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Радиация поможет в борьбе с covid-19. Ученые из нескольких стран одновременно предложили лечить пневмонию, вызванную новой коронавирусной инфекцией, лучевой терапией. Низкие дозы рентгеновских лучей могут снизить смертность от пневмонии в среднем на 20%. Испытания на животных показали, что острая фаза болезни может быть сокращена в 2 раза.

Данный метод лечения уже был применен на 10 пациентах с covid-19 в США. В результате пролеченные пациенты выздоровели за 3 дня вместо обычных 12. Из больницы их выписали через 12 дней. По сравнению время лечения в стационаре обычно длится около 20 дней.

В тоже время другие американские специалисты-радиологи утверждают, что среди побочных явлений такого способа лечения вирусной пневмонии является негативное воздействие на клетки, необходимые для борьбы с самой инфекцией.

Как пишут “Известия”, в России медики заявили, что лечение таким способом возможно только после серьезных испытаний на животных, а превращать организм человека в полигон для испытаний нельзя.

 

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