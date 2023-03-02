Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области

В четверг, второго марта, украинская диверсионная группа проникла на территорию приграничного района Брянской области. Силовики проводят мероприятия по уничтожению украинских националистов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал: «Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь».

Вооруженными силами РФ ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», - говорится в официальном сообщении ЦОС ФСБ.

Кроме того, по данным губернатора, атаке беспилотника подверглось приграничное село Сушаны. В результате загорелся жилой дом.

Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет, повреждены два домовладения. На месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил Богомаз.

СМИ сообщают, что в заложниках у украинских диверсантов могут находиться до шести мирных жителей.