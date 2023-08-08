08.08.2023
Дрон-камикадзе упал на территории храма в Курской области, пострадал ребенок
08.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 9 августа (18+)
08.08.2023
В Челябинске расследуют уголовное дело по факту нападения женщины на ребенка
08.08.2023
В Ашинском районе в ДТП с пятью автомобилями погиб один человек, двое пострадали
08.08.2023
Солист челябинской оперы завоевал второе место в международном конкурсе, посвященном Стравинскому
08.08.2023
На практику в ГРЦ Макеева приехали студенты из Казани
Дрон-камикадзе упал на территории храма в Курской области, пострадал ребенок
07.08.2023
В Курской области приземлили два украинских беспилотника
06.08.2023
Отражена еще одна атака беспилотников на объекты Московской области
04.08.2023
Ночью 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму
03.08.2023
Шесть беспилотников сбиты в Калужской области (новость дополняется)
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023