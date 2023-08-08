Дрон-камикадзе упал на территории храма в Курской области, пострадал ребенок

Украинский дрон упал на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря (Суджанский район, Курская область). В результате пострадал ребенок, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины», - сообщил губернатор.

В результате падения дрона пострадал ребенок, он получил лёгкие осколочные ранения предплечья и руки.

Несовершеннолетнему была оказана первая помощь, после чего его доставили в центральную районную больницу для осмотра.

Как отметил глава региона, «иная информация, распространяемая в некоторых федеральных Telegram-каналах, не соответствует действительности».