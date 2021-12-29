29.12.2021
Спортсменки и тренер «Динамо-Уралочки» - одни из лучших в регионе по итогам года
29.12.2021
За сутки заболело ковидом 490 южноуральцев, выздоровело 498, умерло 28
29.12.2021
И стало темно: в пешеходном переходе Челябинска неизвестные украли электрический кабель
29.12.2021
«Уралкуз» дарит новогодние подарки
29.12.2021
Горихвостка-чернушка обосновалась в Челябинске
29.12.2021
Упрощен порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей
Упрощен порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей
29.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
21.09.2021
В Челябинской области устранят разрыв в предоставлении выплат многодетным
12.11.2018
Многодетные семьи из Челябинска начали обращаться за получением социальной выплаты взамен бесплатного земельного участка
03.09.2018
Многодетной семье из Челябинска на День города подарят микроавтобус
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021