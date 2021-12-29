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29.12.2021

И стало темно: в пешеходном переходе Челябинска неизвестные украли электрический кабель
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29.12.2021

Упрощен порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей
многодетная семья
Михаил Мишустин
Федерация
29.12.2021 11:14

Упрощен порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей

Правительство Российской Федерации упростило порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей. С 2022 года многодетные семьи смогут подавать заявление на частичное погашение ипотеки за счёт государства через единый портал госуслуг.

Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

Раньше для получения такой господдержки гражданам приходилось обращаться с заявлением и комплектом документов в банк, где была оформлена ипотека. Затем кредитор направлял запрос в единый институт развития в жилищной сфере – «ДОМ.РФ», а тот в свою очередь направлял средства на погашение кредита. В среднем на это уходило около двух недель.

Теперь всё будет быстрее и проще. Граждане смогут в любое удобное для них время зайти в личный кабинет на портале госуслуг и направить электронное заявление, а также необходимые документы в электронном формате напрямую в «ДОМ.РФ». Деньги на погашение ипотеки поступят в банк в течение семи рабочих дней.

«Это проще и быстрее, а главное, без риска для здоровья, что сегодня, в период пандемии, особенно важно», – отметил премьер на заседании правительства.

В пресс-службе правительства напомнили, по инициативе Президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после первого января 2019 года. При этом возраст старших детей не имеет значения.

Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей. Эти средства можно использовать для погашения кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. Объём федерального финансирования программы в 2021 году составил 68 миллиардов рублей.

По словам Михаила Мишустина, такая государственная помощь стала востребованной уже в первые месяцы после запуска программы. По состоянию на первое декабря 2021 года ей смогли воспользоваться более 250 тысяч семей.

многодетная семья
Михаил Мишустин
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Федеральный центр направит субъектам РФ 24,4 миллиарда рублей на строительство новых школ.
29.12.2021

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24.12.2021 20:29

В субботу в Челябинской области – мороз, в воскресенье – местами снег

24.12.2021 20:18

Анонсы событий и мероприятий на выходные

24.12.2021 19:36

250 тысяч пользователей подключились к «легкому банку» ВТБ

24.12.2021 17:46

Елки - не палки: в Челябинске открылась необычная выставка зеленых красавиц

24.12.2021 17:26

У ледовой арены «Трактор» в Челябинске засветились хоккеисты

24.12.2021 17:17

Челябинцам показали, как будет выглядеть территория рядом с «Юностью»