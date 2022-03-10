В Анталье завершились переговоры министров иностранных дел России и Украины

В турецкой Анталье завершились переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Встреча прошла сегодня, 10 марта, при посредничестве министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Как сообщает «Интерфакс», стороны не договорились о прекращении огня и организации гуманитарных коридоров. По словам украинского министра Дмитрия Кулебы, прогресса в этом вопросе не удалось достичь, поскольку в России такие решения принимают «другие лица». Вместе с тем Дмитрий Кулеба заявил о готовности вновь встретиться с Сергеем Лавровым в таком же формате.

После завершения переговоров главы внешнеполитических ведомств ответили на вопросы журналистов. Вот основные тезисы, озвученные на пресс-конференции Сергеем Лавровым.

1. Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны.

«На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто объясняли многократно: наступила ситуация, которая создаёт прямые угрозы безопасности Российской Федерации», - пояснил министр.

2. Украина в этом месяце планировала напасть на Донецкую и Луганскую народные республики.

«Вопреки нашим многолетним напоминаниям, увещеваниям, призывам, предложениям, нас никто не слушал. Президент [России Владимир] Путин многократно на эту тему подробнейшим образом высказывался. А те новые факты, которые сейчас вскрываются на освобожденных территориях, в частности, в Донецкой и Луганской областях, говорят о том, что нападение на эти народные республики планировалось. Планировалось тщательно, планировалось уже на нынешний месяц», - сказал Лавров.

3. Россия хочет видеть Украину демилитаризованной и дружественной. Западу от Украины нужно только, чтобы эта страна работала против всего русского.

«Россия хочет видеть Украину дружественной без запрета на русский язык, русскую культуру. Мы до последнего хотели решить вопрос о безопасности дипломатическим путём», — сказал Лавров.

4. Россия справится с экономическими трудностями самостоятельно, будет делать всё, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в решающих областях жизни. Страна выйдет из ситуации с Украиной с пониманием, что Запад не может быть надежным партнёром.

«Мы сделаем так, чтобы больше никогда в подобной ситуации не оказываться, и чтобы никакой дядя — ни Сэм, ни кто-то ещё — не могли принимать решения, которые нацелены на то, чтобы разрушить нашу экономику», — подчеркнул российский министр.

5. Роддом в Мариуполе, во время обстрела которого российскими войсками погибли три человека и 17 были ранены, использовался в качестве базы батальона «Азов». Россия сообщала о захвате медучреждения украинскими радикалами три дня назад.

«Не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы. 7 марта, три дня назад, на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном «Азов» и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона «Азов», - указал Сергей Лавров.

6. Украина воровала российский газ ещё десятилетие назад, а Европа молчала. Россия никогда не использовала поставки нефти и газа как оружие.

«Мы оставляем это всё [ограничение импорта российской нефти] на усмотрение и на совесть наших западных коллег. Мы никогда не использовали нефть и газ как оружие вопреки тому, что они регулярно вменяют нам в качестве вины», - напомнил Сергей Лавров.

7. Евросоюз не может ответить на вопрос о том, как будет контролироваться перемещение поставляемых на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Такие вооружения могут передвигаться куда угодно и часто используются террористами.

«Что касается поставок оружия на Украину из-за границы, мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая Евросоюз, который в нарушение всех своих принципов и ценностей так называемых по сути дела поощряет поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитных ракетных комплексов», - сказал глава МИД РФ.

8. Встреча президентов России и Украины возможна, но только в случае возникновения необходимости, пока такой острой необходимости нет.

«Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждём», - сказал Лавров.