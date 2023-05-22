В ближайшие два года может существенно измениться ландшафт киберугроз

В ближайшие пару лет может существенно измениться ландшафт киберугроз. В ответ государство и бизнес должны обеспечить результативную безопасность. Такое мнение высказали участники киберфестиваля Positive Hack Days, который уже в 12-й раз провела в Москве компания Positive Technologies, лидер в области результативной кибербезопасности.

В фестивале, который проходил с 19 по 20 мая в Парке Горького, приняли участие тысячи гостей – топ-менеджеры компаний, специалисты и представители широкой публики. Программа включала более 200 профессиональных выступлений, кибербитву Standoff, мероприятия научпоп-формата, студенческие соревнования и многое другое.

Пленарная сессия была посвящена прогнозам на нынешний год, который обещает стать важнейшим для цифрового суверенитета России. В ближайшие пару лет может существенно измениться ландшафт киберугроз, уверены участники сессии. Ответом на эти вызовы должна стать нацеленность государства и бизнеса на результативную безопасность.

«Честность - главное условие для того, чтобы понимать ситуацию: необходимо признавать, где мы недостаточно сильны, и стремиться закрыть эти пробелы», — отметил в своем выступлении министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Форум всегда был направлен на практическую безопасность, а организаторы видели своей главной целью вывод всех дискуссий на открытый и прикладной уровень, напомнил присутствующим модератор сессии Юрий Максимов, один из основателей, мажоритарный акционер и председатель совета директоров Positive Technologies. Он предложил обсудить, насколько бизнес и государство понимают новую реальность и считают ли необходимым честно и публично говорить о том, что происходят взломы компаний, к каким последствиям они приводят и какие техники используют злоумышленники.

Деловая программа также включала множество треков по различной тематике. В числе прочего участники обсуждали применение искусственного интеллекта в информационной безопасности и развертывание коммерческих открытых решений, оценку топ-менеджерами недопустимых для бизнеса событий и киберугрозы будущего, результативную кибербезопасность и автоматизацию в ИБ, а также новые программные продукты и решения.

В дни киберфестиваля состоялась битва Standoff, в ходе которой специалисты по ИБ из разных стран мира показали, как действия хакеров могут нанести непоправимый ущерб гражданам, компаниям и даже целым отраслям экономики.

На площадке фестиваля также состоялась конференция Moscow Python Conf++, в которой приняли участие более 500 Python-разработчиков со всей России и представителей крупных компаний, чтобы обменяться опытом и идеями по применению одного из самых известных и быстрорастущих языков программирования последнего десятилетия.

Для широкой публики в кибергороде в Парке Горького представлены футуристические инсталляции, проходили квесты и выступали эксперты, которые делились рекомендациями, как сохранить свои данные и деньги в онлайне.