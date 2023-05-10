В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца

В Челябинск в рамках акции «Всероссийский молебен о Победе» привезут частицу мощей великомученика Георгия Победоносца - покровителя Русского воинства. Его мощи веками приносили многочисленные чудеса и величайшие победы. Святыня будет доставлена на Южный Урал к великому празднику Святой Троицы, чтобы каждый смог попросить помощи у святого.

Акция «Всероссийский молебен о Победе» началась на Поклонной горе в Москве шестого мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен у ковчега с частицей мощей святого Георгия. На молебне вновь были вознесены прошения о единстве Святой Руси.

По завершении молебна Святейший Патриарх Кирилл, архиереи и духовенство вышли с ковчегом с честными мощами на ступени храма, где передали святыню участникам всероссийского крестного хода.

Святыня будет принесена во все регионы Российской Федерации (побывает в 100 городах). Всюду перед ней будут совершаться торжественные богослужения, а верующие получат возможность поклониться мощам угодника Божия. Принесение мощей великомученика Георгия завершится в конце сентября.

В Челябинске частица мощей великомученика Георгия Победоносца будет находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе со второго по четвертое июня. На этот период выпадает великий православный праздник – День Святой Троицы (он отмечается четвертого июня).

«Урал недаром называют опорным краем державы, – говорит митрополит Челябинский и Миасский Алексий. – На нашей земле всегда жили подлинные патриоты, которые помогали Отечеству выстоять в непростые времена. И сегодня жители Челябинской области неустанно трудятся на благо Родины. Принесение мощей святого Георгия в Челябинск окажет южноуральцам духовную, благодатную поддержку. Великомученика Георгия почитают как покровителя христианского воинства. Поклониться угоднику Божию сможет каждый южноуралец».

Принесение мощей великомученика Георгия Победоносца в города России совершается при организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора. По словам организаторов, принесение мощей символизирует величие русского духа и уверенность в Победе. Всероссийский молебен о Победе – акция национального единения в поддержку воинов-защитников России, чей тяжелейший ратный труд дарит нам жизнь под мирным небом.