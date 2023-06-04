В Челябинске совершили молебен о Победе

Челябинская область стала пятнадцатым регионом страны, в который в рамках Всероссийского молебна о Победе были доставлены мощи святого Георгия Победоносца. Принесение святыни из Троице-Сергиевой лавры в города России проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии. Общенародная молитвенная акция призвана поддержать наших воинов, сражающихся на передовой СВО.

«По благословению Святейшего Патриарха Кирилла мощи великомученика Георгия Победоносца приносятся в разные города, и люди имеют возможность помолиться перед святыней о помощи нашим воинам, о нашей Победе, о нашем Отечестве», – отметил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

До Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска автобус, перевозящий святыню, доехал в сопровождении полицейских и мотоциклистов из разных челябинских мотоклубов.

На торжественную встречу собрались многочисленные горожане, гости города и духовенство. Приложиться к мощам великомученика Георгия Победоносца пришли и ребята, которые проходят сейчас срочную службу в сухопутных и воздушно-космических силах Российской Федерации.

Святыню приняли митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий. Преосвященные архипастыри внесли ковчег под своды собора.

Состоялась Божественная литургия, после которой - заупокойная лития с поминовением павших воинов и молебен о Победе.

Владыка Алексий напомнил слова Святейшего Патриарха Кирилла о необходимости объединиться.

«Когда мы едины, нас очень сложно победить. А когда между нами разделения, напрасные споры, нас одолеть очень просто. Ковчег с частицей мощей великомученика Георгия – святыней, которая хранится в Троице-Сергиевой Лавре и ныне совершает Крестный ход по России с Молебном о Победе, - сказал в проповеди митрополит. -Святыня подвигает нас к победе нам самими собой. Мы должны победить в себе эгоизм и самолюбие, все то, что мешает нам видеть в ближних братьев и сестер, за которых пострадал Христос. Пусть сила благодати Божией, которая почивает в этих святых мощах, укрепит всех нас, чтобы мы были едины».

Челябинцы и гости столицы Южного Урала прикладывались к мощам покровителя воинства Георгия Победоносца. Каждый просил у святого о чем-то своем: о возвращении долгожданного мира и воинов с фронта, здравии и благополучии.

Сегодня, четвертого июня, Всероссийский молебен о Победе проходит в Троицке, где сегодня отмечается еще и День города. Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца находится в главном храме города - Соборе Святой Троицы.