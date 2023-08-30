В храме Челябинска Георгий Победоносец предстал в мозаике

В Челябинске в храме великомученика Георгия Победоносца завершена мозаика над центральным входом.

Мозаика с изображением святого Георгия была заложена в проекте храма с самого начала, еще 15 лет назад, но средств хватило на выполнение мозаик только над двумя боковыми входами, отметил на странице в ВКонтакте настоятель храма протоиерей Владимир Воскресенский.

Появлению мозаики предшествовала история - два года назад в храм пришли два Георгия, предпринимателя. Они, узнав о том, что нужны средства на материалы и работу художника, предложили финансовую помощь. За работу готов был взяться известный челябинский художник Валентин Качалов.

В мае прошлого года Валентин Качалов установил строительные леса и начал работу. До октября прошлого года художник выполнил более половины намеченных работ.

После начала холодов работу пришлось отложить до весны. Но в феврале 2023-го Валентин Качалов скоропостижно скончался.

Завершила работы художница Татьяна Сусь. У нее уже был опыт подобной работы – она выполняла мозаику на храме великомученицы Варвары в городе Пласт.

Работы над мозаикой в челябинском храме длились всё лето. А на днях были убраны строительные леса, и взору прихожан открылась мозаичная икона святого Георгия Победоносца.

Отец Владимир в публикации в ВКонтакте сообщил, что есть планы поменять икону на металле Спаса Нерукотворного, которая размещена над входом в причтовый дом, на мозаику.

На снимке, который сделан незадолго до ухода из жизни художника, Валентин Качалов - на фоне эскиза будущей мозаики.