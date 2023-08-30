30.08.2023
В Еткульском районе полным ходом идёт подготовка к сельскохозяйственной ярмарке.
30.08.2023
Российские истребители уничтожили пять военных катеров с экипажами ВСУ в Черном море
30.08.2023
Полицейские Челябинской области устроили праздник для своих юных подопечных перед новым учебным годом
30.08.2023
Дело экс-главы Магнитогорска и его подельника направлено в суд
30.08.2023
Челябинские травматологи поставили на ноги пострадавшего в ДТП байкера
30.08.2023
В Ашинском районе 31 августа не несколько часов ограничат движение на трассе М-5
В храме Челябинска Георгий Победоносец предстал в мозаике
04.06.2023
В Челябинске совершили молебен о Победе
03.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
30.05.2023
В Челябинске во время молебна о Победе закроют движение транспорта
29.05.2023
В выходные в Челябинскую область доставят великую святыню
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023
Пострадавший за веру южноуральский священник причислен к лику святых
25.08.2023