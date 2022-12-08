В Челябинской области организуют центр реабилитации и трудоустройства для участников СВО

В Челябинской области откроют специальный центр реабилитации и трудоустройства для участников специальной военной операции (СВО), сообщил губернатор Алексей Текслер на совещании у полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

В Челябинской области откроют специальный центр реабилитации и трудоустройства для Губернатор подчеркнул, что в регионе уделяют особое внимание военнослужащим, вернувшимся из зоны боевых действий. Для них и будет создан специальный центр реабилитации и трудоустройства. «В целом будем оказывать необходимую помощь всем, кто возвращается, по линии министерства социальных отношений», – пояснил Алексей

В регионе принят целый пакет мер соцподдержки мобилизованных, добровольцев и членов их семей. В их числе различные компенсация платы за посещение ребенком детсада, бесплатное питание для детей школьного возраста, компенсация платы за обучение детей в средних образовательных учреждениях.

Семьи мобилизованных южноуральцев могут получить выплату на внутридомовое газовое оборудование и его установку в размере до 200 тысяч рублей.

Для пожилых членов семей (а также инвалидов 1 и 2 групп) мобилизованных южноуральцев предоставляются бесплатные социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.

Каждый мобилизованный житель области получает единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей и на каждого ребенка - по 20 тысяч рублей.

Несовершеннолетние дети из семей мобилизованных граждан имеют право на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте и смогут бесплатно отдохнуть в детских оздоровительных лагерях. Продолжают действовать и все ранее принятые решения по мерам социальной поддержки мобилизованных и добровольцев.

Для всех детей военнослужащих, мобилизованных и добровольцев будут организованы новогодние елки и подарки.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев напомнил, что много мер поддержки реализуется на федеральном уровне: от гарантированного размера денежного довольствия до кредитных каникул. При этом каждый регион, исходя из своих возможностей и специфики, определяет дополнительные меры. Полпред предложил обсудить на федеральном уровне практику реализации региональных мер поддержки.