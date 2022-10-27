Приняты законопроекты, направленные на соцподдержку мобилизованных южноуральцев

В Челябинской области приняли законопроекты, направленные на социальную поддержку мобилизованных граждан и их семей.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в региональный закон об образовании» рассмотрели депутаты Законодательного собрания на заседании 27 октября.

Семье мобилизованного будет предоставляться полная компенсация платы за посещение ребенком детского садах, реализующего образовательную программу дошкольного образования. Необходимые полномочия переданы муниципалитетам, внесены изменения в соответствующий закон региона.

Семье мобилизованного будут компенсировать затраты за платное обучение детей в учреждениях среднего профессионального образования Челябинской области (как в государственных, так и в частных). Речь идет о студентах в возрасте до 24 лет, не имеющих основного общего или среднего общего образования. Размер компенсации расходов на оплату их обучения не превысит 70 тысяч 50 рублей за учебный год. Порядок установит областное правительство.

Кроме того, будет выплачиваться компенсация стоимости питания для учащихся государственных и муниципальных профессиональных организаций. Студенты, обучающиеся в колледжах и не достигшие возраста 24 лет, один из родителей которых является мобилизованным военнослужащим, обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием, говорится в законопроекте.

Кроме того, депутатами были одобрены поправки в закон «О социальном обслуживании в Челябинской области». Законопроектом предлагается предоставлять бесплатные социальные услуги в форме социального обслуживания на дому для пожилых членов семей (а также инвалидов 1 и 2 групп) мобилизованных южноуральцев.

Оба законопроекта были приняты в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго. Законы вступают в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с шестого октября 2022 года.

Напомним, сегодня были приняты еще несколько законопроектов по поддержке мобилизованных. Так, южноуральцы, призванные на военную службу в соответствии с Указом президента (в том числе и добровольцы), получат региональную единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Мобилизованным южноуральцам окажут помощь в догазификации домов.

Несовершеннолетние дети из семей мобилизованных граждан получат право на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте.

Дети до 18 лет из семей мобилизованных смогут бесплатно отдохнуть в детских оздоровительных лагерях.

Продолжат действовать и все ранее принятые решения по мерам социальной поддержки мобилизованных и добровольцев, в том числе выплата по 20 тысяч рублей на каждого ребёнка из их семей, продолжают действовать, подчеркнули в правительстве региона.