01.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 2 февраля
01.02.2022
ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового ассистента
01.02.2022
На Южном Урале пройдет юбилейная «Лыжня России»
01.02.2022
Исторический музей Южного Урала подписал соглашение с Госархивом и договор с ЮУрГУ
01.02.2022
В Челябинске женщина хотела спрыгнуть с третьего этажа
01.02.2022
В ДНР заявили о готовности обратиться за военной помощью к России
В ДНР заявили о готовности обратиться за военной помощью к России
08.12.2021
Владимир Путин и Джо Байден обсудили Украину: откровенно и по-деловому
07.12.2021
На Украине будут лишать гражданства за российский паспорт
08.07.2021
Память погибшего на Донбассе Павла Цыпышева увековечат в Челябинске
22.04.2021
Челябинский ополченец расскажет сибирякам о войне в Донбассе
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022