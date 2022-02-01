В ДНР заявили о готовности обратиться за военной помощью к России

Донецкая Народна Республика оставляет за собой право обратиться к России и другим странам за военной помощью, если Запад продолжит поставки летального оружия Киеву. Об этом сегодня, 1 февраля, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт ТАСС.

«Призываем страны Запада и международные организации, финансирующие украинскую агрессию против Донбасса, прекратить поставки летального оружия и заставить Киев выполнить минские договоренности. В случае продолжения данных поставок оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи», - цитирует Басурина агентство.

Басурин также сообщил, что, по данным разведки, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершил разработку наступательной операции в Донбассе, при этом обстановка остаётся напряженной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению.

Замначальника управления Народной милиции ДНР подчеркнул, что украинская сторона продолжает создавать ударные группировки и увеличивает интенсивность полётов беспилотников вдоль всей линии соприкосновения. Кроме того, страны НАТО продолжают поставки Украине смертельного вооружения. По информации военных ДНР, только за прошедшую неделю из США было переброшено около 200 тонн летального оружия, в том числе 300 противотанковых комплексов Javelin.

«Считаем, что их поставка Украине будет способствовать исключительно эскалации конфликта и может привести к началу активных боевых действий», - предупредил Эдуард Басурин.

Напомним, что в последнее время на российско-украинской границе сложилась напряжённая обстановка. Западные страны со ссылкой на данные спутников обвиняют Москву в том, что с осени 2021 года Россия сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военных. Комментируя обвинения, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что надо помнить о том, что речь идёт о «российских войсках на российской территории». По его словам, раскрученная Западом истерика вокруг «угрозы российского вторжения» нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле обращают внимание на то, что на данный момент Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещённой техники.