В Генпрокуратуре ЛНР произошёл взрыв

В Луганске, в здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел взрыв. Об этом сообщает собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко.

По предварительным данным, взрывное устройство сработало в кабинете генерального прокурора республики. Есть сведения, что прокурор получил ранения. Сотрудники ведомства эвакуированы, на месте работают медики и экстренные службы.

Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что по предварительным данным имеются погибшие.

На кадрах, опубликованных после взрыва, видно, что повреждены окна кабинета на третьем этаже здания.

Речь может идти о террористическом акте, организованном спецслужбами Украины.