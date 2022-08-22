В гибели Дарьи Дугиной просматривается украинский след

В убийстве журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной просматривается украинский след, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Марат Баширов.

Дарья Дугина, дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина, погибла 20 августа в районе подмосковного поселка Большие Вяземы при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Ее отец с марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине.

"У меня очень простые аргументы. Это схожий почерк, серия террористических актов, которые происходили на освобожденных территориях. Из последнего – попытка подорвать мэра Мариуполя, подрывы ЛЭП в Брянской области, подрывы ЛЭП, которые соединяются с Курской АЭС, все последние истории в Крыму. То есть почерк один и тот же. Кроме того, сегодня сообщает один из достаточно уважаемых телеграм-каналов: силовики считают, что за автомобилем следили и контролировали его передвижение. Дилетанты так не работают. Поэтому я пока остаюсь на этой версии. Силовики разберутся. Но, думаю, в конечном счете, мы увидим переквалификацию этого уголовного дела или добавление статей. Пока это расследуется как убийство, совершенное общеопасным способом", – сказал Марат Баширов в эфире радио Sputnik.