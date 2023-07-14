В Госдуме «поправили» закон об ответственном обращении с животными, депутаты СРЗП считают его живодерским

Сегодня, 14 июля, Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки к закону «Об ответственном обращении с животными». Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

В ходе обсуждения инициативы в Государственную думу поступило свыше 25 тысяч обращений от граждан, многие из них были учтены.

Суть закона, как утверждают парламентарии, - в том, чтобы защитить людей от нападений бездомных животных. Для этого регионам дается право законодательным актом устанавливать порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень необходимых мероприятий.

Поправки, предлагающие эвтаназию безнадзорных животных, отклонены. Такой формулировки в федеральном законодательстве нет и не будет.

В законодательстве остаются нормы о размещении бездомных животных в приютах, а также о системе «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» (ОСВВ). Регионы могут продолжать эффективно применять эти методы.

Кроме того, сохраняются важные положения закона об ответственном обращении с животными, которые раньше предлагалось исключить: например, статья 17, фиксирующая гуманные принципы обращения с безнадзорными животными.

Кроме того, при выгуле домашних животных исключается возможность их свободного, неконтролируемого передвижения вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула.

Однако не все депутаты поддержали данные поправки к закону. Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов назвал этот закон живодерским. Он считает, что право регионов принимать собственные законодательные решения позволит по факту большую часть федеральных норм игнорировать. На деле никакого гуманного обращения – там, где этого не хотят региональные власти, – не будет.

С момента принятия действующего закона об ответственном обращении с животными число нападений бездомных собак, по экспертным оценкам, сократилось на 16%, напомнил Сергей Миронов.

«В тех регионах, где следовали закону, нападения прекратились, популяции бездомных собак резко уменьшились. Как, например, в Нижегородской области, – отметил глава СРЗП. – Но в ряде субъектов закон просто не исполняли, в итоге «наплодили» агрессивных стай, угрожающих гражданам. Принятыми поправками большинство «Единой России» фактически прикрывает несостоятельность своих коллег на местах, дает им карт-бланш на антигуманные меры. Мол, наплевали на закон, теперь действуйте, как хотите. Принятые поправки защищают в первую очередь чиновников, а не граждан. Они не решат проблему бездомных животных. Ведь проблема безответственных чиновников никуда не делась».