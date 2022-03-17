В Кремле отказались принимать во внимание решение Международного суда ООН

Москва не может принять во внимание решение Международного суда ООН и немедленно остановить военную операцию на Украине. Об этом сегодня, 17 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда есть такое понятие, как согласие сторон. Здесь никакого согласия быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Украина подала иск к Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге 26 февраля. Слушания по делу начались 7 марта. Накануне, 16 марта, Международный суд ООН потребовал от России остановить «военную операцию» на украинской территории, а обе стороны призвал воздержаться от любых шагов, которые могут усугубить и продлить конфликт. Трансляцию процесса опубликовал Reuters.

Отметим, что Россия отказалась участвовать в «устных процедурах» судебного процесса. Представитель МИД России Мария Захарова объяснила это решение абсурдностью украинского иска, соображениями безопасности, а также тем, что России предоставили недостаточно времени для формирования ответной позиции.