Сегодня, 9 мая, в Луганске отметили День Победы.

Поделиться

Как сообщил собкор агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко, торжественные мероприятия начались возле памятника Тарасу Шевченко. Затем присутствующие возложили цветы к обелиску героям Великой Отечественной войны. На празднике присутствовали глава республики Леонид Пасечник, а также ветераны и участники боевых действий 2014 года, добровольцы.

Там же на площади возле драматического театра была представлена техника Украинской армии и националистических батальонов, добытая в ходе боевых действий, иностранное вооружение и беспилотные средства разведки, медицинские оборудование, пропагандистская литература.

Напомним, что вооружение и оборудование для ведения боевых действий, а также средства разведки на Украину поставляют около 30 стран мира.