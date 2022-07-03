В Луганскую народную республику пришла Победа

В воскресенье, 3 июля, был полностью освобождён от украинского фашизма город Лисичанск в Луганской народной республике, который из последних сил удерживали националисты, подразделения ВСУ, иностранные наёмники. Таким образом, враг изгнан с последних метров луганской земли.

Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко приводит слова поздравления по этому поводу главы ЛНР Леонида Пасечника:

- Дорогие соотечественники, граждане Луганской народной республики! Сегодня, 3 июля, великий день, который навсегда войдёт красной датой в календарь нашего Отечества. Именно сегодня свершилось то, к чему мы все так стремились долгих восемь лет. Сегодня наши войска при поддержке вооружённых сил России освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение Республики в её исторических границах. Украинские неонацисты, пришедшие на нашу землю убивать и грабить, повержены. Они применяли подлую тактику, используя мирных жителей как живой щит. Поэтому нашим военным приходилось аккуратно отвоёвывать буквально каждый дом, каждую улицу, каждый посёлок. И вот наконец-то были взяты и такие большие города Луганской области, как Рубежное и Северодонецк, а сегодня полностью освобождён Лисичанск!Я искренне поздравляю всех нас с этим новым Днём Великой Победы! Этот праздник, как и в далёком 1945 году, тоже со слезами на глазах – бои были тяжёлыми и кровопролитными. И Победа снова за нами, так будет всегда!