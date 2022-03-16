В МИД России увидели возможность компромисса на переговорах с Украиной

На переговорах России с Украиной есть надежда на компромисс. Таким образом глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал прошедшую накануне, 15 марта, встречу делегаций двух сторон, передаёт «Интерфакс».

«Ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но, тем не менее, есть определённая надежда на достижение компромисса», - сообщил министр.

По словам Сергея Лаврова, такую же оценку дают и некоторые представители украинской делегации. Кроме того, сам украинский лидер Владимир Зеленский высказал накануне мнение, что позиции сторон звучат уже более реалистично. Сергей Лавров отметил, что до этого президент Украины делал достаточно «конфронтационные заявления».

Напомним, что Россия на переговорах требует демилитаризации и денацификации Украины, подтверждения ею нейтрального статуса, признания украинскими властями ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, а также признания российской принадлежности Крыма. Переговоры продолжатся сегодня, 16 марта, в формате видеоконференции.