В Минпромторге исключили дефицит бытовой химии на российском рынке

Дефицита средств бытовой химии на российском рынке не ожидается. Отечественные компании производят её больше, чем россияне потребляют. Об этом сегодня, 17 марта, заявил замглавы Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов, передаёт ТАСС. По его словам, делать запасы бытовой химии не нужно.

«У нас избыточные мощности, поэтому тоже нет никакой необходимости делать стратегические запасы - бытовая химия всегда будет на полках», - отметил Виктор Евтухов.

По его словам, российские производители закупили сырья для товаров гигиены на три месяца вперёд, запасы есть на шесть месяцев минимум. На территории нашей страны работают более 15 заводов по производству данной продукции.

«Средства бытовой химии всегда будут на полках российских магазинов», - резюмировал замглавы Минпромторга.