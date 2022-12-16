В преддверии Нового года Россельхознадзор рассказал правду о структурированной икре

В преддверии Нового года российские производители увеличили выпуск «икры лососевой» с маркировкой «структурированная». Она продается в крупных торговых сетях по всей стране со значительно меньшей стоимостью, чем натуральный продукт, но на порядок дороже имитированной икры.

Российские покупатели начали обращаться в Россельхознадзор с вопросами по поводу данного продукта. В надзорном ведомстве объяснили, что это не натуральная икра, а икорная масса с добавлением комплексных пищевых добавок.

«В процессе ее изготовления поврежденные некондиционные икринки тщательно перемешивают в однородную смесь, затем придают ей форму шариков с оболочкой, тем самым восстанавливая структуру икры. Для этого используют целый комплекс пищевых добавок: желирующие агенты, загустители, красители, усилители вкуса, а также консерванты, которые подлежат контролю Роспотребнадзора и должны быть обязательно указаны на этикетке в составе продукта», - пояснили в Россельхознадзоре, добавив, что в результате получается продукт, практически не отличимый от натуральной икры ни по вкусу, ни по запаху, ни по цвету.

При этом «структурированная икра» в действительности является лишь «икорным рыбным изделием», но никак не икрой, однако зачастую правдивая информация на упаковке не указана. Кроме того, в нарушение законодательства слово «структурированная», как правило, печатают гораздо менее заметным шрифтом, чем «икра».

Россельхознадор призывает российских граждан обращать пристальное внимание на маркировку продукции, особенно на наименование и состав, и не позволять недобросовестным производителям, называющим «икрой» икорное рыбное изделие, содержащее неизвестное количество пищевых добавок, вводить себя в заблуждение.

Со своей стороны, ведомство направило официальное письмо в Роспотребнадзор, уполномоченный контролировать маркировку продукции, с просьбой урегулировать сложившуюся ситуацию в розничной торговле.

Россельхознадзор также предлагает внести изменения в Технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (040/2016), которые запрещали бы называть «икорные рыбные изделия» «икрой».