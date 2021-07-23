В России готовят индексацию пенсий работающим пенсионерам

Руководителям Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России поручили проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Котякову, Силуанову и Решетникову было дано поручение проработать вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для дальнейшего включения в бюджет России на следующий год», — сообщил источник агентства в РТК.

Вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий этой категории россиян будет рассмотрен сотрудниками министерств совместно с социальными партнерами.

Напомним, что с 2016 года в стране не производится индексация пенсий работающим пенсионерам.

Ранее профсоюзы попросили Президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающих пенсионеров.

Уже давно и последовательно за индексацию борется «Справедливая Россия». Осенью прошлого года фракция в Государственной Думе обнародовала обращение в Конституционный суд РФ в связи с отсутствием индексаций пенсий работающим пенсионерам, что противоречит Основному закону страны.