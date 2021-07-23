23.07.2021
Детям москвичей не хватает мест в школах из-за учеников из СНГ
23.07.2021
В России хотят выдавать бесплатные лекарства сердечникам
23.07.2021
В Челябинске спасатели помогли снять рабочего, упавшего с 30-метровой высоты
23.07.2021
С праздником, работники торговли!
23.07.2021
Дорожники рассказали о ходе капитального ремонта автодороги Кунашак - Усть-Багаряк
23.07.2021
В России готовят индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России готовят индексацию пенсий работающим пенсионерам
08.06.2021
Профсоюзы потребовали от Путина разобраться с индексацией пенсий
27.04.2021
С первого мая возобновятся досуговые мероприятия для пожилых южноуральцев
27.04.2021
Работающий пенсионер после увольнения будет получать увеличенную пенсию, но не сразу
08.04.2021
Кому за сто: в Челябинской области посчитали долгожителей
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021