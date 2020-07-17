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В России хотят давать инвалидность онлайн

Федерация
Сегодня, 11:32

В России разрабатывается упрощенная процедура по выдачи инвалидности. Минтруд предлагает по-максимуму расширить возможность получения статуса инвалида без личного присутствия, пишут сегодня, 17 июля, РИА “Новости”.

В Минтруд поступило предложение из Госдумы продлить на постоянной основе возможность продлевать инвалидность дистанционно и после окончания пандемии по covid-19. В ведомстве поддержали инициативу парламентариев и начали проводить работу в этом направлении.

В частности, в Госдуму направлен законопроект о проактивном назначении пенсий по инвалидности. В министерстве подчеркнули, что прорабатывают вопрос прохождения медико-социальной экспертизы только на основе меддокументов.

 

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