В России квартиры по льготной ипотеке потеряли доступность

В России жилье, которое приобретается по льготной субсидируемой государством ипотечной программе, перестало быть доступным. Причиной такого поворота в реализации программы, призванной увеличить доступность квадратных метров для россиян, стали подскочившие ценники. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального рейтингового агентства.

Программа по льготной ипотеке со ставкой в 6,5% стартовала в мае этого года. По ней можно было приобретать новостройки в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях с предельной стоимостью до 12 млн рублей и 6 млн рублей в остальных регионах.

Однако обещание властей по увеличению доступности жилья было выполнено лишь частично. Выгоду от такой меры поддержки могли ощутить только те граждане, которые ею воспользовались до конца августа, так как они могут экономить на платежах по кредитам и тем самым в более короткий срок компенсировать первоначальный взнос.

Положительный эффект от дешевых займов был нивелирован уже осенью с поднятием цен на новостройки, пишет Коммерсант. В то же время девелоперы смогли увеличить свои доходы на 38-52%, а власти прогнозируют замедление роста стоимости недвижимости в следующем году.