В России могут ограничить максимальную наценку на хлеб и сахар

Максимальную торговую наценку на социально значимые товары могут ограничить 5 процентами. Речь идёт о таких товарах, как хлеб, молочные продукты, сахар-песок и овощи из борщевого набора, которые пользуются наибольшим спросом, сообщает ТАСС. Сейчас, по словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, крупные торговые сети «накидывают» на базовые товары свои 15-16%.

Механизм внедрения этого ограничения пока обсуждают в Минсельхозе, Минпромторге и ФАС. По данным «Интерфакс», предельная торговая наценка будет действовать до начала нового сельхозсезона (до 1 июля 2022 года). Инициативу могут распространить и на региональные торговые цены.

Ранее российские ретейлеры по предложению ФАС согласились ограничить наценки на социально значимые продукты. Компании «Тандер» (сеть «Магнит») и Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок десятью процентами, а торговая сеть «Бристоль» - 10-15%. Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться.