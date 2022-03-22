В России на 40% подорожает детское питание и не только: о росте цен предупредили Nestle и Unilever

Швейцарская корпорация Nestle и британская компания Unilever с 1 апреля поднимут цены на свою продукцию в России. Подорожание составит от 10 до 45 %, пишут «Известия» со ссылкой на документы производителей.

Резкий рост стоимости товаров коснётся ведущих брендов на рынке. Так, с 1 апреля напитки Nescafe подорожают на 40%, а стоимость детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) вырастет на 20–30%.

А вот такой рост цен прогнозируется по другим брендам:

- бренды Dolce Gusto и Starbucks подорожают - на 30%;

- какао и напитки Nesquik - на 20 - 25 %;

- готовые завтраки (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) - на 20 - 30 %;

- шоколадная продукция - до 25%.

С 1 апреля также увеличатся цены пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого от компании Unilever. В России изготовитель развивает такие бренды, как Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve и другие.

Обе компании объяснили свои решения изменениями ситуации на рынке, трудностями в логистике, а также повышением стоимости сырья и упаковки. В Минсельхозе подтвердили наличие указанных проблем.