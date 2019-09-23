В России невесты «постарели»
Фото: 
Валерий Иванов
Федерация
Сегодня, 14:11

В России сегодня возраст среднестатистической невесты составляет от 25 до 34 лет. По данным Росстата, восемь лет назад эта цифра была на уровне 18-24 лет. Самый популярный возраст женитьбы у мужчин за это время не изменился и составляет 25-34 года.

В чем причина «старения» невест в России, в интервью радио Sputnik объяснила семейный психолог Татьяна Потемкина.

«Россия в плане возраста вступления в брак приближается к практике развитых государств. То, что люди сейчас вступают в брак с некоторым жизненным багажом, – это хороший тренд. Однако, с одной стороны, в брак вступают люди опытные, с устоявшейся точкой зрения и относительно независимые. С другой стороны, таким независимым людям бывает труднее вместе. Им труднее идти на компромиссы. Жить с зависимым человеком гораздо проще, чем с независимым», – считает семейный психолог.

В свою очередь, такая тенденция поздних браков чревата  и опасностью скорых разводов по той же самой причине, что независимым сложившимся людям сложнее ужиться друг с другом.

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